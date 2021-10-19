МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Шведский парламентарий Ханс Валльмарк заявил о том, что цены на газ в Европе выросли в том числе из-за "влияния", которое российская компания "Газпром" якобы оказывает на энергетический рынок. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ с обращением депутата к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману.

Валльмарк напомнил, что в последние недели цены на газ в Европе резко выросли. Этот факт, в свою очередь, сказался на ценах на энергоносители — в том числе в Швеции. "Нафтогаз" опасается серьезных рисков после запуска "Северного потока-2"

Помимо этого, депутат риксдага отметил, что ЕС всё чаще выступает "против хаоса на рынке", который якобы возникает тогда, когда один и тот же поставщик является игроком, контролирующим как саму добычу газа, так и сеть трубопроводов и запасы горючего.

"Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это "Газпром", — заявил парламентарий.

На этом фоне Валльмарк поинтересовался, не намерен ли Игеман приложить усилия, чтобы склонить ЕС к принятию мер, направленных на то, чтобы рост цен на газ в Европе не происходил из-за "влияния" на рынок таких компаний, как российский "Газпром".