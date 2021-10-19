МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил, что на встречах в США довел до американской стороны позицию России о причинах газового кризиса в Европе. В Швеции объяснили рост цен на газ в Европе "влиянием" Газпрома

На прошлой неделе российский вице-премьер принял участие в переговорах в государственном департаменте США и Совете национальной безопасности, где пообщался с замгоссекретаря США Уэнди Шерман и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном.

По словам Оверчука, США призывают Россию нарастить поставки газа в Европу в целях обеспечения стабильности в регионе.

"Нас призывают продавать газ в Европу и говорят о том, что "если вы будете продавать газ в Европу, то вы пошлете четкий сигнал, что не используете газ в качестве оружия", — сказал он.

Оверчук также добавил, что в отношениях РФ и США есть позитивная динамика, которую необходимо наращивать за счет развития экономических связей. "Сейчас очень многое будет зависеть и от них, и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать экономические связи, развивать связи в области экономической повестки", — заявил вице-премьер.