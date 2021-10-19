МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника обновила трёхлетний рекорд, а бензин Аи-92 и Аи-95 дешевеет уже почти неделю, свидетельствуют данные торгов. Нефть ускорила рост на слабом долларе и ожиданиях по спросу

Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России во вторник составила 52 560 рублей за тонну, показав рост всего на 0,2%. Прошлый рекорд этого вида дизеля был зафиксирован в октябре 2018 года. Зимний и летний дизель также чуть подорожали, до 55 555 и 51 434 рубля за тонну. В России сейчас идёт период перехода от летних к зимним видам топлива.

Стоимость мазута при этом отступила от рекорда, который был установлен в понедельник, чуть опустившись на 0,2%, до 28 783 рубля за тонну. Две основные марки бензина дешевеют уже почти неделю. Цена Аи-92 во вторник опустилась на 0,3%, до 54 633 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,9%, до 56 396 рублей.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) подскочила почти на 5%, до 41 313 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал во вторник почти на 1%, достигнув 55 638 рублей.