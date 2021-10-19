КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич считает преждевременным обвинять Россию в газовом кризисе, который возник в Европе. Экономист предсказал стоимость европейского газа для Украины

"Что касается роли России в сложившейся ситуации, то этот вопрос тоже анализируется. Но пока все же нет четких доказательств, что это провоцируется Российской Федерацией. На этой стадии изучения было бы поспешно с моей стороны делать выводы и выступать с громкими заявлениями", — сказал Ринкевич в интервью информационному агентству "Укринформ".

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

В то же время на Украине звучали заявления, о том, что Россия специально спровоцировала газовый кризис в Европе, чтобы, в частности, ускорить запуск "Северного потока —2".