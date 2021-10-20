МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. На рынках энергетических ресурсов Украины складывается катастрофическая ситуация. Соответствующее заявление распространила национальная Федерация работодателей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", — говорится в документе, который был опубликован на сайте организации. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

В федерации отметили, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов.

Подобное положение дел, по мнению экспертов, спровоцирует крайне негативные последствия для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытиях компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшение поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.

Это заявление было обнародовано после того, как партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк, в свою очередь, заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят пять миллиардов долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров.