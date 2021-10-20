МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Далеко не все в Европе смогут выдержать усилившийся газовый кризис. Миллионы людей сильно пострадают от топливного "клубка проблем". Такое незавидное будущее для ЕС предрекли в чешском издании IDnes.

Автор издания Йиржи Сладек пишет о том, что по всей Европе стремительно растет цена энергоносителей, и улучшений в самое ближайшее время не предвидится. "Скорее наоборот: похоже на то, что энергетический кризис продлится как минимум до весны следующего года", говорит он.

Сладек предупреждает, что очень многим придется нелегко: "от подорожания пострадают миллионы домохозяйств преимущественно в Европе. Евросоюзный комиссар по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт уже предупредил, что миллионы людей по всей Европе обеднеют". Польша предрекла Европе усиление энергокризиса

Чешское издание отмечает, что многие семьи просто не будут в состоянии оплачивать счета за электричество и газ.

"Головокружительными темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400%, но и нефть", пишет автор статьи. И на это, продолжает он, есть несколько причин.

Чешское издание отмечает, что ситуация в странах ЕС усугубилась холодным и безветренным летом, которое заморозило электростанции, а также восстановлением европейской экономики после пандемии COVID и квотами, а также квотами на выбросы, призванными помочь противостоять изменению климата. Более того: не хватает возобновляемых источников и при этом осталось уже мало традиционных, от которых Европа под диктовку Брюсселя скоропалительно отказывается.

Сладек отмечает, что "все вместе это образует настоящий клубок проблем. Согласно сообщению Европейской профсоюзной конфедерации, почти три миллиона европейцев не могут позволить себе отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу".

Подводя итоги, автор IDnes написал, что "Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии. Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от "старой углеродной" эры к "новому возобновляемому" будущему".

Сладек напомнил, что к 2030 году ЕС хочет сократить выбросы не менее чем на 55%, а к 2050 — достигнуть полного климатического нейтралитета. Однако суть проблемы в том, что старые ископаемые источники уже не перспективны, и все от них отказываются, но новые возобновляемые еще не способны обеспечить достаточным количеством энергии.