МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что ситуация остается напряженной из-за сохраняющихся высоких цен. В Минэнерго оценили объем закачки газа в подземные хранилища России

"На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около 1000-1100 долларов, а в Азиатко-Тихоокеанском регионе — там с премией примерно 1200 долларов за тысячу кубометров газа", — сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

Новак отметил, что цены на газ с начала 2021 года выросли примерно в 3,5 раза.

"В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен и на другие энергоносители. В частности, цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза — до 160-200 долларов за тонну в зависимости от марок. Цены на электроэнергию выросли в 5-6 раз. В Европе, если с начала года это были 50 долларов за МВт.ч, то сейчас это примерно 300 долларов", — добавил вице-премьер.

"Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится", — сказал Новак в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

По словам Новака, многое будет зависеть от прохождения осенне-зимнего периода, температуры, потребности Европы в газе.

Он напомнил, что причинами роста цен на газ в Европе являются низкие запасы газа в ПХГ, которые не были в достаточном объеме накоплены во время сезона закачки, ускоренное восстановление мировой экономики после пандемии, а также переориентирование СПГ Катара и США в азиатский регион, где наиболее динамично растет спрос. Так, в Китае потребление газа в 2021 году вырастет на 17%, в Южной Корее на 18%, а в целом по АТР — на 7-8%, сказал Новак.

"Ну, конечно, на ситуацию в Европе влияет и падение собственной добычи, а также ключевым фактор является та политика, которая связана с переориентацией от долгосрочных контрактов на биржевые спотовые цены на газ. В результате, мы имеем несбалансированный рынок, неэффективная политика привела к разбалансировке спроса и предложения", — заключил он.