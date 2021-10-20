МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, это может иметь последствия, в том числе для "Газпрома", заявил президент России Владимир Путин. Путин поддержал предложение о нерабочих днях

"Это и для нас имеет определенные последствия. Ну я сейчас не говорю про энергетику. Если будет снижение потребления, а вот такая ситуация ведет в конечном итоге к снижению потребления, это отразится и на наших добывающих компаниях, и на "Газпроме" в том числе, поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ. Не заинтересованы"- сказал он на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что сокращение угольной и атомной генерации в некоторых странах, ведущих экономиках мира, достаточно жесткая зима прошлого года, недостаток ветровой генерации привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа.

"А это вызывает нервозность на рынке. Плюс рост потребления в Азии. В результате чего американские компании переориентировали свои потоки своего газа сжиженного с европейского рынка на азиатский рынок, сняли по сути с европейского рынка значительный объем газа и переправили сначала в Латинскую Америку, а затем в Азию. Все это привело вот к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем", — сказал президент.

Он добавил, что есть еще и более глубокие причины, связанные с расширением бюджетных дефицитов и с перебоями в цепочках поставок товаров, а как результат — рост инфляции в ведущих экономиках.

"Это такой существенный фактор, который отражается потом уже и с учетом тех явлений, о которых я сказал только что, отражается на общем результате негативном", — добавил Путин.

"Что меня беспокоит, и я так понимаю, что и правительство России беспокоит, это возможные последствия. Имею ввиду, в том числе, и предполагаемые нашими некоторыми коллегами в Европе меры по поддержке населения. Правильно, конечно, людей надо поддерживать. Сейчас намечается в некоторых странах европейских принятие решений по поддержке домохозяйств. К чему это приведет на практике: приведет к тому, что люди объёмы потребления не сократят, а будет происходить дальнейшее сокращение потребления в промышленности", — сказал президент.

По словам Путина, это "будет иметь дальше свои последствия", которые в конечном итоге отразятся на людях, росте цен на товары.