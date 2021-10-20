ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд прогнозирует, что цены на энергоносители в Европе снизятся в 2022 году, предотвратив долгосрочную высокую инфляцию, заявил на пресс-конференции директор европейского департамента фонда Альфред Каммер. Путин: Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе

"Мы не ожидаем какой-либо инфляционной спирали в Европе. Высокая инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, в действительности обусловлена одним основным фактором — ростом цен на энергию, а мы ожидаем, что он будет затухать в 2022 году", — сказал Каммер.

Он напомнил, что цены на нефть возвращаются к уровню до пандемии коронавируса, и это ожидаемо. Кроме того, цена на природный газ повысилась в несколько раз за год, напомнил Каммер.

"Это вопрос несоответствия предложения и спроса… Мы также ожидаем, что эти цены на газ, эти скачки будут затухать во втором квартале 2022 года. Но другая часть этой истории — это нарушения цепочки поставок и несоответствие предложения спросу", — заключил Каммер.