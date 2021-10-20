КИЕВ, 20 окт — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток 2", заявил в среду глава украинской компании Сергей Макогон. Путин: Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе

"Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream-2 AG — оператора "Северного Потока 2". Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту "Северный поток 2", который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ (оператора газотранспортной системы Украины – ред.), разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу", — написал Макогон в Facebook.

По его словам, введение в эксплуатацию "Северного потока 2" усилит доминирующую позицию "Газпрома", но не будет способствовать диверсификации маршрутов поставок газа.

"Введение в эксплуатацию "Северного потока 2" только усилит доминирующую позицию "Газпрома", но отнюдь не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки. Оба "Северных потока" являются избыточными мощностями, цель которых — вытеснить с энергорынка мощную украинскую ГТС как альтернативный маршрут поставки газа в Европу, и сосредоточить основную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря", — добавил Макогон.

Ранее компания "Нафтогаз Украины" также подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток 2".