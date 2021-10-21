ВАРШАВА, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова обвинил Россию в росте цен на энергоносители, назвав при этом в качестве второй причины спекуляции квотами на выбросы углекислого газа. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

Моравецкий не впервые поднимает вопрос "угрозы" зависимости Европы от поставок российского газа, порой подменяя подобной риторикой обсуждение других проблем. В последний раз он получил за это замечание от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на дебатах в Европарламенте, касающихся кризиса верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС, призвала польского премьера не пытаться подменить тему.

"Важнейшим вопросом, затронутом на сегодняшнем саммите, будет вопрос резко растущих цен на энергию. Это явление, которое может значительно снизить экономический рост в Европе, очень угрожающее для людей и для предпринимателей", — заявил Моравецикй, прибыв в Брюссель на саммит глав стран Евросоюза.

"Мы здесь указываем на две основные причины, которые привели к такому состоянию вещей, и имеем горькое удовлетворение от того, что мы были правы, указывая на связанные с этим риски", — заявил польский премьер.

В качестве первой причины роста цен на энергоносители он назвал "политику экономического шантажа, газового шантажа проводимого "Газпромом" и Россией, которая еще сильнее будет возможна, чем быстрее заработает Северный поток 2". "Мы тогда будем еще более зависимы от России, и Польша указывала на риски, связанные с этим", — сказал Моравецкий.

Вторая причина, по его словам, – это "спекуляции в торговле квотами на эмиссию углекислого газа". "Эти спекуляции приводят к тому, что сегодня уже квоты на одну тонну эмиссии стоят больше 60%. Рост в несколько раз за последний год – два года, который резко влияет на рост цен энергии во всей Европе", — заявил польский премьер.

"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.