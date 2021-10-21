МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) не получит около 4% плановых поставок ежемесячно в период с ноября по февраль из-за перебоев в производстве, сообщается в обзоре Rystad Energy. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

"Согласно оценке Rystad Energy, все текущие и будущие перебои в производстве могут убрать с рынка дополнительно около 4% ежемесячных поставок (или 20 партий) в период с ноября по февраль, что добавит напряженности в ситуации с предложением на рынке и создаст повышательное давление на стоимость газа", — считают эксперты Rystad.

В частности, они напоминают о появившейся информации о потенциальных сбоях на производстве MLNG Dua в Малайзии мощностью 9,6 миллиона тонн в год — с января по март ему может потребоваться работать лишь на 75% от проектной мощности.

"Это очередной пункт в списке проектов СПГ, работающих не на полную мощность, который последовал сразу за новостями о перебоях в производстве на проекте Equatorial Guinea LNG в конце сентября", — сообщается в обзоре.

Эксперты Rystad отмечают, что из-за высоких спотовых цен на газ и их волатильности покупатели начинают возвращаться за стол переговоров о долгосрочных контрактах. При этом продавцы в ценовых формулах своих контрактов увеличивают зависимость цен на СПГ от нефтяных (так называемый slope, наклон контрактных кривых). Так, если в прошлом году этот показатель составлял 10,7%, то с начала нынешнего он в среднем вырос до 12%.

Цены на газ в Азии сейчас находятся на уровне 35 долларов за MMBtu (около 1250 долларов за тысячу кубометров). Позитивным фактором для цен на СПГ в Азии также оказывает ситуация на газовом рынке Европы, где проблемы с запасами в хранилищах сохраняются из-за конкуренции с потребителями в АТР и Южной Америке за сжиженный природный газ и ограниченных перспектив дополнительных поставок из России в ноябре.