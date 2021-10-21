МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла почти 1130 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизилась на 6% к расчётной цене среды, до 1053,1 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1120,9 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.