Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась в четверг на 6%, до $1053 за тысячу кубометров
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла почти 1130 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизилась на 6% к расчётной цене среды, до 1053,1 доллара за тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1120,9 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/energy/20211021/835009849.html