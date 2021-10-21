МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу. Он добавил, что если завтра немецкий регулятор сертифицирует оператора "Северного потока 2", то уже послезавтра начнется поставка в размере 17,5 миллиарда кубометров. Путин отметил экологичность "Северного потока-2"

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского форума.

Он также напомнил, что Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки в целом на 8,7%, это 11 миллиардов кубических метров газа. США же при этом недопоставили, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Меня слышат хорошо все, не в этом зале, я имею ввиду, а так называемые заинтересованные лица, вам сокращает кто-то там, а мы увеличиваем", — добавил президент.