СОЧИ, 21 окт — ПРАЙМ. "Северный поток 2" — это современные технологии и современные трубы, выбросов CO2 в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

"Северный поток 2" — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление, движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие мини-заводы, которые работают тоже на газе, они тоже выбрасывают в атмосферу CO2. В 5,6 раза, в 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины", — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что экологи в таком случае должны были бы наоборот призывать закрыть транзит через Украину. "Нет, все наоборот — увеличить", — сказал Путин.

Президент добавил, что "Северный поток 2" — это интересы не только "Газпрома", но европейских партнеров России.

"Кстати говоря, мы говорим… "Северный поток 2", "Газпром"… там пять европейских компаний участники. Почему "Газпром" только. Вы что, подзабыли, что ли? Пять европейских крупнейших компаний работают… в рамках этого проекта. Это не только интересы "Газпрома", это интересы наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских", — сказал Путин в ходе Валдайского форума.