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Во Франции заморозят цены на газ в течение всего 2022 года
Энергетика
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Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что цены на газ в стране будут заморожены на протяжении всего 2022 года. Он отметил, что, по мнению экспертов, снижение цен на газ... ПРАЙМ, 21.10.2021
энергетика, новости, газ, франция, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что цены на газ в стране будут заморожены на протяжении всего 2022 года.
Он отметил, что, по мнению экспертов, снижение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось.
"Поэтому мы приняли обязательство, решив заморозить цены в течение всего 2022 года", — сказал Кастекс в эфире телеканал TF 1.
Изначально власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.