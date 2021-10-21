ПАРИЖ, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что цены на газ в стране будут заморожены на протяжении всего 2022 года.

Он отметил, что, по мнению экспертов, снижение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем предполагалось.

"Поэтому мы приняли обязательство, решив заморозить цены в течение всего 2022 года", — сказал Кастекс в эфире телеканал TF 1.

Изначально власти Франции в связи растущими ценами на энергоносители рассчитывали заморозить цены до апреля.