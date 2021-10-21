БЕРЛИН, 21 окт — ПРАЙМ. Председатели комитетов бундестага — комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию — Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили, что нет никаких доказательств того, что Россия якобы причастна к повышению цен на газ в Европе, передает агентство dpa. Путин заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу

Заявление Эрнста и Рамзауэра прозвучало на фоне слов сопредседателя "зеленых" Анналены Бербок, которая ранее в свете рекордно высоких цен на газ обвинила РФ в "игре в покер". По словам Бербок, Россия поставляет газ в Европу в соответствии с контрактами, однако при этом "газохранилища сравнительно пусты".

Эрнст и Рамзауэр сослались на ответ, предоставленный федеральным правительством на запрос от 11 октября. В правительстве подчеркнули, что у него "нет данных о несоблюдении контрактных обязательств" со стороны РФ. В этой связи главы комитетов бундестага раскритиковали слова Бербок.

Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр также заявили, что высокий спрос на газ требует скорейшего ввода "Северного потока 2" в эксплуатацию.

"Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока 2", — отметили Эрнст и Рамзауэр, чьи слова приводит агентство dpa.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября, а с 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув в моменте исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров. Путин отметил экологичность "Северного потока-2"

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.

Путин ранее принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", во время выступления и ответов на вопросы он не раз обращал внимание на ошибки европейских стран, которые подстегнули рост цен на газ. Он также пошутил, что если неподготовленные люди будут принимать решения, влияющие на энергорынок, то скоро голландцам придется ездить друг к другу в гости на коньках, чтобы согреться. Российский лидер также ранее указывал на "истерику и неразбериху" на топливных рынках в Европе.