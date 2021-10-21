КИЕВ, 21 окт — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на создание газового хаба на территории страны, сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов на украинском газовом инвестиционном конгрессе. Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

"Одна из стратегических целей — создание газового хаба на территории Украины. Мы имеем для этого все возможности: одни из крупнейших подземных газохранилищ, одну из самых разветвленных систем транспортировки и распределения природного газа, собственная добыча с потенциалом к увеличению, мы имеем хороший спрос на газ — у нас есть рынок. Правила рынка, действующие в Украине, полностью адаптированы к европейским. Нет проблем для виртуального импорта, виртуального экспорта. Газовый хаб фактически помог бы обеспечить весь (европейский — ред.) регион стабильным доступом к запасам природного газа", — цитирует замминистра пресс-служба минэнерго.

Он отметил, что украинские порты могут принимать суда с сжиженным газом. Также есть место для построения терминалов, чтобы передавать газ в сеть и продолжать его транзит и поставки в Европу.

Также, по словам Немчинова, Украина настроена на увеличение собственной добычи газа. "Мы настроены на увеличение добычи в Украине и на сокращение потребления — то есть, эффективное потребление собственных ресурсов, чтобы превратить Украину с импортозависимой в экспортно ориентированную страну", — отметил он.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что потенциальные запасы газа на Украине составляют до 600 миллиардов кубов, но для подтверждения таких запасов необходимы 20 миллиардов долларов инвестиций.