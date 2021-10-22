МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Запасов угля в России при современном уровне добычи хватит на 350 лет, в 2021 году рост добычи угля составит 6% к прошлому году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики РФ Сергей Мочальников. Путин оценил процесс перехода России на "зеленую" экономику

"Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет. У нас только у одной "Эльги" 2,2 миллиарда тонн запасов, у одной компании", — ответил Мочальников на соответствующий вопрос.

Он добавил, что добыча угля в России в 2021 году растет, после ковидного 2020 года сейчас рост составляет порядка 9%, но по итогам года будет немного ниже.

"Если сохранятся текущие тенденции, то рост добычи в 2021 году относительно 2020 ожидается около 6%, а в 2022 к 2021 — более 1,5%", — сказал глава департамента Минэнерго.

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