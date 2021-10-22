КИШИНЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Парламент Молдавии на заседании в пятницу по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса и проблем с поставками газа, заявил вице-спикер Михай Попшой. Частные больницы и школы на Украине будут закупать газ по рыночной цене

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

"Проект введения режима ЧП на 30 дней, инициативу поддержали 55 депутатов", — заявил на заседании Попшой.

Согласно принятому решению, вводится специальный ускоренный режим закупки природного газа, средства для этого будут выделены из госбюджета. Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики газом без согласования с парламентом. При необходимости может быть введен режим рационального потребления газа и других энергетических ресурсов. Кроме того, комиссия будет координировать информирование населения по ситуации с газом, о мерах по ликвидации кризиса и механизмах поддержки потребителей. Кроме того, могут быть созданы инструменты оперативного сбора платежей с потребителей за использованный газ.

Решение о введении режима ЧП поддержали депутаты правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" отказались принять участие в голосовании.