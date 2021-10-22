КИЕВ, 22 окт — ПРАЙМ. Украина на фоне газового кризиса готова предложить ЕС дополнительные мощности по транзиту газа на 55 миллиардов кубометров в год на специальных условиях, заявил в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В СНБО Украины рассказали о просьбе Молдавии о помощи по газу

"Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК "Нафтогаз", "Оператором ГТС" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объеме не менее 55 миллиардов кубометров в год", — сказал Данилов на брифинге в пятницу по итогам заседания СНБО.

По его словам, специальные условия будут действовать на дополнительные объемы транспортировки газа в ЕС свыше законтрактованных "Газпромом" 40 миллиардов кубометров в год.