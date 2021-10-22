МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. "Газпром" и Монголия согласовали схему трассы газопровода "Союз Восток" для поставки газа из России в Китай, указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале. На Украине хотят "определить спецусловия" для транзита допобъемов газа

"Газпром" и правительство Монголии обсудили ход разработки ТЭО проекта газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай… Участники совещания совместной рабочей группы согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке технико-экономического обоснования", — говорится в сообщении.