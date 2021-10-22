МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Украина предлагает "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, заявил украинский президент Владимир Зеленский. На Украине хотят "определить спецусловия" для транзита допобъемов газа

"Украина предлагает эту дополнительную возможность всем потенциальным странам-транзитерам. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и для "Газпрома", — сказал Зеленский, слова которого цитирует агентство Блумберг.

"Я могу предположить, что эта скидка составит 50%", — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина "гарантирует транзит, гарантирует особые антикризисные условия для транзита сверх объемов, предусмотренных по контракту".

"Позвольте мне внести ясность: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис", — подчеркнул Зеленский.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.