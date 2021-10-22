МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у вице-премьера РФ Дмитрия Козака закончились безрезультатно, заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября весьма сомнительно, есть риски полного прекращения поставок, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

"Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике у заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Д. Н. Козака закончились безрезультатно… Заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", — отметил источник.

Он также сообщил, что Россия на переговорах предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, но Кишинев настаивал на снижении цены в 2 раза ниже рыночной.