МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Несмотря на то, что ЕС жалуется на высокие цены на газ и электричество, пока что от отсутствия света и тепла страдают не жители Евросоюза, а рядовые китайцы. Серьезные перебои с электроэнергией произошли в большинстве провинций Китая и затронули уже более 300 миллионов человек. Подробнее об этом рассказали "Российский газете" эксперты.

Издание пишет о том, что в некоторых городах на северо-востоке Китая не работают светофоры и уличное освещение, в небоскребах остановлены лифты, в отдельных районах есть перебои с водоснабжением. В результате были вынуждены были прекратить выпуск продукции многие промышленные предприятия. В идеале Китаю нужен газ по долгосрочным контрактам и по умеренным, хотя бы среднегодовым ценам. На данный же момент большая часть СПГ импортируется по спотовым контрактам (быстрая доставка и оплата товара по биржевой цене). Эксперт рассказал, как газовый кризис в Европе повлияет на жизнь россиян

Эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин считает, что причины энергетического кризиса в Китае — комплексные. По его мнению, сложные погодно-климатические условия — холодная зима и жаркое лето — потребовали расход энергоресурсов выше ожидаемого. Во-вторых, большую роль сыграли проблемы с поставками угля из-за отказа от его импорта из Австралии и собственными производственными ограничениями ради снижения вредных выбросов в атмосферу. В-третьих, активное восстановление экономики Китая, резко увеличило спрос на сырье.

Аналитики уверены, что Китай переориентируется на заключение долгосрочных контрактов на поставку энергоресурсов, которые выгодны экспортерам сырья. За рынок крупнейшего импортера нефти, СПГ и угля уже сейчас развернулась нешуточная борьба, в которой участвуют компании из России, США и стран Ближнего Востока. И это не считая производителей угля и СПГ из Австралии, едва ли готовых отказаться от сверхприбылей из-за неосторожных заявлений своего правительства, испортившего отношения с китайскими властями.

По долгосрочным контрактам Китай получает трубопроводный газ из России, Туркмении, Казахстана, Узбекистана и Мьянмы. Но даже суммарно объемы этих поставок способны удовлетворить менее 20% (около 60 миллиардов кубометров) от потребностей Китая в газе (ожидаются — около 370 миллиардов кубометров в 2021 году). А уголь и нефть давно продаются по биржевым ценам, и их стоимость сейчас растет из-за рекордов котировок газа.

Быстро нарастить мощности по сжижению газа, а также привлечь новые танкеры для поставок СПГ у России не получится, новые дополнительные мощности производства СПГ появятся у нас только в 2023 году, когда будет запущена первая линия завода "Арктик СПГ-2". Об этом рассказал "Российской газете" CFA директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. С нефтью проще, считает он, однако есть проблема из-за ограничений по добыче в рамках ОПЕК+, которые Россия должна соблюдать.

Что касается угля, то Россия в первой половине 2021 года уже увеличила на 50% (до 24,1 миллионов тонн) его поставки в Китай. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что перспективы роста закупок российского угля большие, тем более что отношения с Австралией (в прошлом основного импортера угля в Китай) у Пекина в последнее время только ухудшились.

"Проблема в том, что российский экспорт на восток пока ограничен пропускной способностью железнодорожных магистралей — БАМа и "Транссиба", — работы по их расширению ведутся, но их планируют закончить только в 2024 году. А энергоресурсы Китаю нужны сейчас. И здесь на сцену выходят США: ведь у Китая уже есть соглашение с Соединенными Штатами о закупках СПГ, подписанное в начале 2020 года", — напомнил эксперт.

Информация о том, что Китай ведет переговоры с американскими компаниями о долгосрочных поставках СПГ, уже просочилась в прессу. И здесь даже нельзя обвинить Пекин в двойных стандартах. Китай использовал все возможности получить энергоресурсы в других странах. Катар максимально нарастил поставки СПГ в Азиатско-тихоокеанский регион, в том числе — Китай, и даже вынужден был отказать в увеличении отгрузок Европе. Россия также нарастила экспорт угля и газа в восточном направлении. В стороне осталась только Австралия, но с ней у Китая отношения хуже, чем с США.

Помешать росту американского влияния на энергорынке Китая может только то, что внутри США с ценами на газ, уголь и нефтепродукты также не все гладко. В правительстве обсуждается даже возможность запрета экспорта газа из страны, и используются все политические рычаги давления на ОПЕК, чтобы снизить нефтяные котировки. Германии указали на газовую ловушку Евросоюза

Андрианов считает, что спрос на энергоресурсы со стороны КНР будет неизбежно вести к росту мировых цен на них, что только будет провоцировать новые волны энергокризиса. Поэтому, подчеркивает эксперт, для Китая логичнее было бы сделать ставку на внутренние ресурсы. Например, уже объявлено о планах по увеличению добычи угля во Внутренней Монголии. Но это конечно не отменяет того, что Китай будет искать возможности наращивания закупок энергоносителей. В частности, российского трубопроводного газа, поставки которого, в любом случае, выгоднее для КНР, чем покупка спотового СПГ (в том числе и американского), подытожил Андрианов.