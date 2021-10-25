ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — ПРАЙМ. Кризис цен на газ — это проблема достаточно многогранная, поэтому она решается на широком уровне, сообщил журналистам посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. В Москве назвали несправедливым подход ЕС к ценообразованию на углерод

По его словам, кризис касается не только Германии, а является общеевропейской проблемой.

"Кризис цен на газ — это тема достаточно многогранная. Над решением этих проблем сейчас работают. <…> Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями", — отметил посол.

Что касается российского газопровода "Северный поток — 2", то, по словам дипломата, с технической точки он достроен и готов быть принят в эксплуатацию. "Сейчас возникает тема сертификации. Она должна быть завершена легитимно, чисто. Когда вся процедура сертификации будет пройдена, тогда уже, соответственно, можно будет говорить о приеме "Северного потока 2" в эксплуатацию", — сказал посол.

21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2".