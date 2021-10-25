МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Американская Cheniere Energy Inc. подписала долгосрочное соглашение о продаже швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore около 0,8 миллиона тонн СПГ ежегодно в течение 13 лет, начиная с апреля 2023 года, говорится в сообщении Cheniere.

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Как отметил президент и гендиректор Cheniere Джек Фуско, это соглашение стало очередной важной вехой в контрактации СПГ в преддверии принятия окончательного инвестиционного решения по третьей фазе Corpus Christi. По его словам, инвестрешение по данному проекту ожидается в 2022 году.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа в США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают пять производственных линий проектной мощностью 25 миллионов тонн СПГ в год. Строится шестая линия на еще 5 миллионов тонн, ее запуск ожидается в 2022 году.

В штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi, в рамках которого введены в эксплуатацию три линии проектной мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода на примерно 10 миллионов тонн СПГ в год в рамках проекта Corpus Christi Stage 3, который подразумевает строительство еще 7 линий сжижения средней тоннажности.