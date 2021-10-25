МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) пятую торговую сессию подряд обновляет рекордное значение, превысив в понедельник 54 тысячи рублей за тонну, вместе с ней второй день подряд бьет рекорд цена летнего дизтоплива, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти WTI поднялась выше $85 за баррель

Цена межсезонного дизеля по территориальному индексу Европейской части России в понедельник достигла 54 018 рублей за тонну, увеличившись почти на 0,7%. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,4%, до рекордных 52 338 рублей за тонну, а зимнее — на 0,3%, до 56 738 рублей.

При этом авиакеросин, вновь приближаясь к своему рекорду, подорожал на 0,3%, до 56 540 рублей за тонну.

Стоимость автомобильного бензина Аи-92 уменьшилась на 0,8%, до 53 405 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,9%, до 54 579 рублей.

Стоимость мазута в понедельник также опустилась — на 0,4%, до 28 455 рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ (СУГ), напротив, подорожал — на 3,3%, до 40 420 рублей за тонну.

Минэнерго России объясняло текущий рост биржевых цен на дизельное топливо более ранним переходом с летних на зимние сорта, а также дорогой нефтью. В министерстве отмечали, что вслед за похолоданием производители топлива повышают производство и поставки зимних видов горючего на внутренний рынок. Однако топливный бизнес России предупреждает, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизтоплива.