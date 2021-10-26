Глава Enel Стараче считает, что энергокризис в Евросоюзе ускорит энергопереход
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе носит временный характер, однако будет способствовать ускорению энергоперехода, считает генеральный директор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче.
"Да, безусловно. Многие начинают понимать, насколько сильна зависимость ЕС от одного вида топлива. Для Европы важно обеспечить диверсификацию технологий", — сказал Стараче в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о вероятном ускорении энергоперехода.
Он отметил, что по оценкам Enel, если бы уже сейчас были достигнуты цели по объему ВИЭ, поставленные в Европе на 2030 год (плюс 76 ГВт мощностей только в Италии по отношению к текущим показателям), "текущая волатильность была бы вполовину меньше".
"Проблема не с ВИЭ. Это лишь вопрос времени. По мере увеличения объемов возобновляемых источников энергии наша зависимость от ископаемого топлива и, соответственно, волатильность цен будут снижаться", — подчеркнул Стараче.
Глава Enel ожидает стабилизации цен в Европе в ближайшие несколько месяцев. Это, по его мнению, позволит восстановить функционирование рынка в более стабильный период.
"Я считаю, что цены на электроэнергию необходимо зафиксировать на более долгий срок, а именно — на срок от четырех до десяти лет, во избежание колебаний стоимости. Зачастую скачки цен на электроэнергию происходят из-за волатильности ископаемого топлива, вызванной исключительно спекулятивными рыночными событиями", — заключил он.
https://1prime.ru/energy/20211026/835038881.html