МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе носит временный характер, однако будет способствовать ускорению энергоперехода, считает генеральный директор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче. Белоусов сравнил энергопереход с промышленными революциями

"Да, безусловно. Многие начинают понимать, насколько сильна зависимость ЕС от одного вида топлива. Для Европы важно обеспечить диверсификацию технологий", — сказал Стараче в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о вероятном ускорении энергоперехода.

Он отметил, что по оценкам Enel, если бы уже сейчас были достигнуты цели по объему ВИЭ, поставленные в Европе на 2030 год (плюс 76 ГВт мощностей только в Италии по отношению к текущим показателям), "текущая волатильность была бы вполовину меньше".

"Проблема не с ВИЭ. Это лишь вопрос времени. По мере увеличения объемов возобновляемых источников энергии наша зависимость от ископаемого топлива и, соответственно, волатильность цен будут снижаться", — подчеркнул Стараче.

Глава Enel ожидает стабилизации цен в Европе в ближайшие несколько месяцев. Это, по его мнению, позволит восстановить функционирование рынка в более стабильный период.

"Я считаю, что цены на электроэнергию необходимо зафиксировать на более долгий срок, а именно — на срок от четырех до десяти лет, во избежание колебаний стоимости. Зачастую скачки цен на электроэнергию происходят из-за волатильности ископаемого топлива, вызванной исключительно спекулятивными рыночными событиями", — заключил он.