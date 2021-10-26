ПАРИЖ, 26 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон поддерживает идею Франции о разделении цен на газ и электричество. Фьючерсы на газ в Европе дорожают почти на 1%

"Я думаю, что Франция правильно сделала, подняв этот вопрос. Энергетический кризис мы переживаем каждые 5 или 10 лет", — сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.

Отвечая на ремарку ведущего о том, что многие страны ЕС это предложение не поддержали, еврокомиссар отметил: "Нормально, что все высказываются. Мы ведем переговоры. И по этой причине мы попросили Европейское энергетическое агентство быстро провести исследование, чтобы четко изучить развитие энергитической ситуации".

Вместе с тем Бретон усомнился в эффективности идеи о совместной закупке газа странами ЕС. "Это идея, я не знаю, будет ли она эффективной. Она была, в частности, предложена Испанией. Мы ее рассмотрим", — указал Бретон. Он напомнил, что 30% газа страны Европы закупают в России.

Во вторник министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании обсудят ситуацию с ценами на газ и, вероятно, затронут вопрос поставок этого топлива из России.