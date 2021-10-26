МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассматривает возможности инвестиций в проекты, которые помогут ей достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году, в частности производство зеленого водорода и аммиака в Саудовской Аравии, говорится в пресс-релизе Saudi Aramco.

"Компания изучает возможности инвестирования в проекты, которые потенциально могут снизить выбросы парниковых газов после недавнего объявления о ее стремлении к 2050 году достичь нулевых выбросов первого и второго охватов во всех полностью принадлежащих ей активах", — сообщает компания.

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Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании дополнят существующие инвестиции Saudi Aramco в нефтегазовую отрасль.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

К парниковым выбросам первого охвата относятся прямые выбросы парниковых газов компании от самого производства, второго — от производства и от используемой в производстве электроэнергии. К выбросам третьего охвата относятся все прямые и косвенные выбросы компании, включая выбросы со стороны потребителей от использования ее продукции.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.