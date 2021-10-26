МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не поддержал намерение Евросоюза ввести запрет на разработку нефтегазовых месторождений в Арктике.

Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе.

"Согласен с мнением премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре, который уже дал свою оценку этим идеям Евросоюза", — сказал Лавров, отвечая на вопрос норвежской корпорации NRK. Его комментарий размещен Министерством иностранных дел России.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Financial Times подверг критике подобную идею ЕК.