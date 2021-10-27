МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития России. Документ рассматривается накануне конференции ООН по климату. К 2050 году министерство ожидает снижение углеродоемкости в шесть раз, а стоимость электроэнергии может подскочить на 26%. О проекте документа на брифинге, где присутствовал корреспондент Forbes, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, стратегию уже отдали в правительство.

Отмечается, что первоначальный вариант документа разработали еще в 2020 году, однако апрельского послания президента Владимира Путина парламенту его переработали. В Германии изучат независимость сети "Северного потока-2"

Путин в начале мая поручил предусмотреть более амбициозное, чем у Евросоюза, сокращение выбросов. Как отметил Решетов, они "искали баланс между зеленой и традиционной энергетикой и старались спрогнозировать последствия для экономики. Форсированный энергопереход для некоторых экономик оборачивается такими ощутимыми затратами, которые, как мне кажется, не все ожидали".

В стратегии осталось два сценария — инерционный, если правительство не будет предпринимать каких-либо специальных мер, и интенсивный, учитывающий активные действия по декарбонизации. При инерционном сценарии Россия снизит нетто-выбросы (выбросы с учетом поглощения лесом СО2) только на 460 млн т эквивалента СО2, до 1,98 миллиардов тонн. При интенсивном — уже на 1,57 миллиардов тонн эквивалента CO2, до уровня 630 миллионов тонн. Темпы роста инвестиций в основной капитал при инерционном сценарии — 1,9% ежегодно, при интенсивном — 3,7%.

Углеродоемкость экономики (объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП) в инерционном сценарии снизится в полтора раза, в интенсивном предусмотрено снижение в шесть раз. Рост ВВП заложен в обоих сценариях: 195 триллионов рублей — в инерционном (рост на 83%) и 264 триллионов рублей (рост на 147%) в интенсивном сценарии. В 2020 году размер ВВП составил 107 триллионов рублей.

При этом стоимость электроэнергии в постоянных ценах при инерционном сценарии не меняется, но при интенсивном растет: к 2030 году рост составит 4%, к 2050 году — 26%. Представитель Минэк пояснил Forbes, что текущая цена электроэнергии уже включает в себя оплату существующего энергобаланса, кроме того, в ней учтены механизмы и деньги для планового обновления существующих энергомощностей. Эксперт объяснила, от каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки

"Таким образом, при инерционном сценарии новых расходов потребителей не будет, а значит, и цены не будут расти выше инфляции", — сказал представитель министерства.

Экспорт России составит при инерционном сценарии $600 млрд, при интенсивном — 820 миллиардов долларов. В 2020 году этот показатель достиг 338,2 миллиардов долларов.