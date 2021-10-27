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https://1prime.ru/energy/20211027/835051469.html
Путин проведет совещание по освоению газового потенциала Ямала
Энергетика
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Владимир Путин в среду проведет несколько рабочих встреч и совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На... ПРАЙМ, 27.10.2021
энергетика, новости, газ, владимир путин, энергетика, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин в среду проведет несколько рабочих встреч и совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На совещании у главы государства будет также обсуждаться выполнение обязательств России по поставкам газа в другие страны с учетом увеличения потребностей в топливе, добавил Песков.
По его словам, оценка ресурсного потенциала природного газа очень важна на фоне кризисных процессов в Европе и повышенного спроса на "голубое топливо".