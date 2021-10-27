МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Владимир Путин в среду проведет несколько рабочих встреч и совещание по освоению ресурсного газового потенциала Ямала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков исключил политизацию переговоров "Газпрома" с Молдавией

На совещании у главы государства будет также обсуждаться выполнение обязательств России по поставкам газа в другие страны с учетом увеличения потребностей в топливе, добавил Песков.

По его словам, оценка ресурсного потенциала природного газа очень важна на фоне кризисных процессов в Европе и повышенного спроса на "голубое топливо".