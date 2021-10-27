МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Украина готовится сделать решительный шаг к обретению полной энергетической независимости от России — в новом году энергосистема страны будет отсоединена от российской, а затем подключена к энергосистеме Евросоюза. К чему это приведет, разбирался «Прайм». Холодные игры: на Украине начинается энергетическая катастрофа

«ЭНЕРГИЯ СВОБОДЫ»

«Согласно плану, энергосистема Украины в 2022 году отделится от России и Белоруссии с надеждой на подключение к ЕС в 2023 году», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на прошедшем недавно саммите Украина-ЕС. «Украина фактически станет частью ЕС на энергетическом уровне, — заявил он. — Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских странах».

Украина взяла на себя обязательство по присоединение к европейской энергосистеме еще в 2017 году. В июне 2021 года «Укрэнерго» прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи электроэнергии европейского образца. Теперь Украина должна опробовать режим энергетической независимости на практике: поработать три дня, отсоединившись от России и Беларуси, но в связке с Молдовой. Такое испытание запланировано на начало следующего года.

Летом отключение должно повториться уже на более длительный срок. И если испытания пройдут успешно, уже в конце 2022 года «любой потребитель в Украине сможет импортировать электроэнергию из любой страны ЕС, а любой производитель электроэнергии — экспортировать ее потребителям в Европу». Именно так на официальном уровне декларируется главная цель этой реформы.

«Присоединение к энергосистеме Европы будет иметь не только экономическую выгоду для Украины, но и геополитическую», — пообещал Денис Шмыгаль. Однако украинские эксперты по энергетике указывают на многочисленные риски этой затеи.

Первый — заключается в том, что после первого испытательного отключения от российской энергосистемы Москва запросто может отказаться заново подключить украинцев. Это значит, что до конца года Украина будет лишена возможности импортировать дешевую электроэнергию. Все на одного: Евросоюз придумал новое оружие против "Газпрома"

Поскольку все эксперты в один голос твердят, что цены на энергоносители останутся высокими как минимум все первое полугодие 2022 года, украинская промышленность столкнется с очередным повышением тарифов, которые уже сейчас неподъемны для сотен украинских заводов и фабрик. Как показали результаты опроса руководителей предприятий, проведенного недавно Федерацией работодателей Украины, 49% респондентов планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если тарифы на электроэнергию останутся на нынешнем уровне или повысятся.

Но это краткосрочный риск. Гораздо больше беспокойства у экспертов вызывают долгосрочные последствия энергетических амбиций украинского правительства. Киевские чиновники и их западные кураторы рассказывают, что после синхронизации с европейской энергосистемой украинские энергетические компании смогут свободно экспортировать электроэнергию, получая внушительные валютные доходы. Но проблема в том, что возможности наращивания выработки электроэнергии в стране вызывают большие сомнения.

Во-первых, глобальное потепление серьезно подорвало потенциал украинской гидроэнергетки. "Ранее с помощью гидроэлектростанций "Укрэнерго" покрывало все пики и провалы производства электроэнергии, однако в этом году наблюдалась наименьшая водность за все 140 лет наблюдений, — отмечал главы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. — Поэтому часть выпавших мощностей замещается угольными электростанциями".

Во-вторых, тепловая генерация тоже работает на пределе — как из-за нехватки топлива, так и из-за устаревшего и изношенного оборудования. В энергетической стратегии, утвержденной украинским правительством в начале августа, отмечается, что почти все энергоблоки тепловых электростанций «устарели и будут выводиться из эксплуатации, реконструироваться или заменяться другими мощностями». Америка передумала: кто спасет Европу от энергокризиса

При этом откуда возьмутся деньги на реконструкцию устаревших блоков, не указывается. Хотя по оценкам аналитика Института стратегических исследований Юрий Корольчука, только на модернизацию восьми ТЭС, входящих в компанию «ДТЭК Энерго», требуется не менее 4 млрд евро.

Получается, что наращивать экспорт электричества украинские энергетики смогут только за счет снижения поставок национальным предприятиям — ведь те все равно не смогут платить столько, сколько европейцы. А это значит, что энергетический кризис на Украине резко обострится.

НА КОРОТКОМ ПРОВОДКЕ

В Киеве уверяют, что все эти проблемы будут решены за счет строительства новых атомных электростанций. Напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон в начале сентября был подписан контракт между украинским «Энергоатомом» и компанией Westinghouse на строительство пяти новых ядерных реакторов, из которых четыре будут построены с нуля, а пятый — достроен на базе уже начатого строительства на Хмельницкой АЭС. Общая стоимость проекта составит 30 млрд долларов — по 6 млрд за реактор.

У экспертов к этому проекту множество вопросов. "На фоне отсутствия программы развития ядерной энергетики, которую обещали утвердить еще в 2020 году, но не утвердили до сих пор, подобные намерения выглядят как минимум странно, — отмечает член коллегии Госатомрегулирования Украины Ольга Кошарная. — Без программы никто не сможет сказать, нужны ли украинской энергетической системе дополнительные 4 ГВт электроэнергии атомных электростанций, которые она получит в случае реализации проекта». "Путин обещал": украинцы надеются, что Россия не даст им замерзнуть

Сложность в том, что АЭС не способны оперативно менять объемы вырабатываемой электроэнергии — они рассчитаны на стабильный уровень генерации и не могут реагировать на резкие изменения спроса и предложения. А поскольку Украина под давлением западных партнеров принялась активно развивать солнечную и ветровую энергетику, перепады мощности в ее энергосистеме неизбежны.

«Украинской энергосистеме нужны высокоманевренные мощности, чтобы балансировать солнечные и ветряные электростанции, установленная мощность которых в структуре генерирующих мощностей из года в год растет», — заявлял Владимир Кудрицкий. АЭС на эту роль абсолютно не годятся.

Зато, согласно планам киевских мечтателей, они смогут вырабатывать дешевую электроэнергию для экспорта в Европу, обеспечивая поступление в украинский бюджет миллионов евро ежегодно. Но и тут не все гладко — против украинских атомных планов резко возражает Польша.

Она намерена развивать собственную программу атомной энергетики и не хочет конкуренции со стороны украинцев. При этом поляки тоже намерены привлечь для строительства своих станций Westinghouse. С кем в итоге предпочтут иметь дело американцы — большой вопрос. Но учитывая, что Варшава гораздо платежеспособнее Киева, ее шансы на победу значительно выше.

Ведь совершенно непонятно, откуда возьмутся необходимые для реализации украинского проекта 30 млрд долларов. Очевидно, что у украинского «Энергоатома» таких денег нет. "У него нет денег даже на текущие ремонты атомных блоков, — указывает Ольга Кошарная, напомнив, что в августе глава «Энергоатома» Петр Котин заявлял, что компания задолжала поставщикам товаров и услуг 12 млрд грн, а в прошлом году ей пришлось привлекать банковские кредиты для выплаты зарплат. Нафтогаз упрекнул ФРГ в несогласовании сертификации "Северного потока-2"

Сам Westinghouse тоже не найдет таких денег — он сам совсем недавно чудом избежал банкротства. Коммерческие кредиты неподъемно дороги, а ЕБРР, один из банков, который дает умеренные проценты на кредитные средства, перестал финансировать атомные проекты по экологическим соображениям.

Американские экспортные агентства тоже не спешат предложить финансирование для строительства АЭС на Украине. Вероятно, потому, что Westinghouse никак не может закончить строительство АЭС Vogtle в самих США. Первоначально ее планировали запустить в 2016-2017 годах, теперь говорят о 2022 годе, а смета строительства за это время возросла с 7 млрд до 27 млрд долларов.

«Понятно, что у Украины нет 30 млрд долларов, чтобы оплатить строительство пяти блоков. Да они, наверняка и не будут построены, — уверен экономист Алексей Кущ. — В лучшем случае достроят один блок на Хмельницкой АЭС, стоимость которого в процессе строительства может возрасти в разы. Миллиардные долги за достройку этого энергоблока будут повешены на "Энергоатом", а это откроет прямой путь к его банкротству и передаче в руки частных корпораций, которые смогут включить в себестоимость электроэнергии затраты на капитальные инвестиции. И тогда атомная электроэнергия в Украине из разряда самой дешевой станет самой дорогой».

Как бы ни развивались события, главным результатом отключения Украины от энергосистемы России станет рост цен на электроэнергию до общеевропейского уровня, как это уже произошло с ценами на газ и уголь. Для тысяч украинских предприятий это означает неизбежное банкротство и прекращение работы, причем задолго до того, как американцы построят в стране хотя бы один атомный энергоблок.

Впрочем, у Киева остается запасной вариант на крайний случай — возобновить импорт электроэнергии из России. Как заявил недавно глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, если украинская сторона, как и в прошлые годы, столкнется с дефицитом электроэнергии, Москва готова прийти на помощь. Однако за собственную самонадеянность украинцам придется заплатить. «Все будет зависеть от коммерческих условий», — подчеркнул российский министр.