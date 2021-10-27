БЕРЛИН, 27 окт — ПРАЙМ. На переходный период к возобновляемой энергетике Германии нужен газ, однако центральной задачей является развитие возобновляемой "зеленой" энергетики, заявила лидер партии "Союз 90/Зеленые" и участница переговоров о формировании нового коалиционного правительства ФРГ Анналена Бербок, выступая на конгрессе ассоциации профсоюзов горнодобывающей, химической и энергетической промышленности (IGBCE) в Ганновере. Эксперт не ждет роста поставок российского газа в ЕС сверх контрактов

"Наша задача должна состоять в том, чтобы с 1 января 2022 года снять, наконец, блокаду для возобновляемой энергетики, и это означает прежде всего поддержку развития ветряной энергетики в Германии. И да, я знаю, что это вызывает озабоченность… Да, мы хотим сделать все, чтобы ускорить выход из угольной энергетики, и это означает создать условия, чтобы у нас 24/7 было бы электричество из возобновляемых источников. Это будет огромный рывок. Я глубоко убеждена в том, что если мы не сделаем этот толчок сейчас, то промышленные решения в следующие четыре годы – где производить нейтральную для климата продукцию – будут происходить не в Германии… И да, для перехода нужен газ. Я говорю это и как член партии "Зеленые", — заявила Бербок.

По словам лидера "Зеленых", после выхода ФРГ из атомной и угольной энергетики "нужно посмотреть, как это получится с энергообеспечением". Однако "мы не должны повторять ошибки прошлого", считает Бербок. Она указала на то, что отказ от атомной энергетики обошелся Германии очень дорого, несмотря на "важность, необходимость и социально-политическую поддержку". Аналогичной ситуации с отказом от угольной энергетики следует избежать.

"Мы не должны вновь впрягаться в ископаемые ресурсы, чтобы констатировать в 2040 или 2045 годах, где нам придется выкупать газовые электростанции. Эти деньги мы можем использовать лучшим образом, например, для базового детского страхования, о чем мы тоже указали в зондирующих бумагах (речь идет о переговорах о создании нового правительства ФРГ — ред). И поэтому наше четкое заявление: газ нужен для перехода, но все технологии, которые строятся сейчас, должны быть готовы для применения водорода, чтобы мы не повторяли ошибки прошлого", — сказала Бербок.