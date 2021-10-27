КИЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду. В немецкой партии "Зеленые" заявили о важности газа для страны

"Газа достаточно, 18,7 миллиарда (кубометров – ред.) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем", — заявил Шмыгаль в ходе общения с журналистами, которое транслировалась на канале правительства в YouTube.