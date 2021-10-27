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https://1prime.ru/energy/20211027/835052873.html
На Украине ожидают спокойный отопительный сезон
Энергетика
Новости
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Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду. "Газа достаточно, 18,7 миллиарда... ПРАЙМ, 27.10.2021
энергетика, новости, газ, украина, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Украина начинает отопительный сезон, спокойно его пройдет, газа для этого достаточно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в среду.
"Газа достаточно, 18,7 миллиарда (кубометров – ред.) в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем", — заявил Шмыгаль в ходе общения с журналистами, которое транслировалась на канале правительства в YouTube.