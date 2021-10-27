МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин поручил "Газпрому" повышать объем газа в европейских хранилищах

"Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа", — сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.

Президент отметил, что в Европе "цены так называемых спотовых, краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров".

"А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", — добавил он.

Президент также добавил, что резкий рост цен на энергоносители привел к появлению проблем и дисбаланса в смежных отраслях, в том числе в металлургической.

"Спрос на газ вырос из-за падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников на фоне закрытия объектов традиционной генерации. Очевидно, что все это причина этого дисбаланса: из-за резкого роста цен на энергоносители возникают проблемы и в смежных отраслях, затронуты европейские металлургические предприятия, уже сейчас вынуждены приостановить свою деятельность многие заводы по производству азотных удобрений, что в дальнейшем грозит серьезными трудностями для сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом", — сказал Путин в ходе совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.