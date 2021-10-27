МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин оценил ситуацию на рынке энергоносителей

"Алексей Борисович (Миллер, глава "Газпрома"), я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии", — сказал Путин.

"Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газов в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом", — добавил президент.

"Так и сделаем", — ответил Миллер.