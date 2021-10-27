МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россияне и российские предприятия обеспечены газом внутри страны по стабильный цене, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Главное для нас — это то, что отечественные потребители, как граждане, так и предприятия ЖКХ, промышленности, других отраслей, полностью обеспечены газом по устойчивым ценам, причем на долгосрочную перспективу", — сказал Путин на совещании.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания планирует закончить закачку газа в российские подземные хранилища (ПХГ) 8 ноября.
"Достижение целевого показателя 72 миллиарда 600 миллионов (кубометров газа — ред.) к 1 ноября, и 8 ноября полностью закончим закачку", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20211027/835056908.html
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