КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллиона кубометров газа сразу у двух компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG, сообщила пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики. Цена газа снизилась на 3% на новостях о планах "Газпрома"

Ранее Молдавия провела два подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй — нидерландская компания Vitol. В обоих случаях речь шла о закупке миллиона кубометров газа, который поставщики должны доставить к границе Молдавии, стоимость топлива не разглашается. В среду был объявлен третий тендер на закупку 1,5 миллионов кубометров газа.

"Тендер, объявленный на третий день центральным поставщиком электроэнергии Energocom, выиграли два участника. Речь идет о DXT Commodities — международной компании, которая является лидером на оптовом рынке газа и энергии, а также о польской компании PGNiG, которые завтра будет поставлять природный газ по трубопроводам Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства публичной собственности.

Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.