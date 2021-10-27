МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа (ПХГ), из тех что полностью или частично контролируются "Газпромом", заполнены примерно на четверть, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Путин поручил "Газпрому" повышать объем газа в европейских хранилищах

В газете Financial Times 27 октября появился материал, в котором указывалось, что "Газпром" опустошил свои газовые хранилища до "необычно низкого уровня" в преддверии зимы. Это, отмечается в газете, вызывает опасения, что Москва "усугубила нехватку поставок", из-за чего цены на газ выросли до рекордного уровня.

Фьючерсы на газ в Европе резко подорожали в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. 27 октября ноябрьские фьючерсы торговались в районе 1015-1060 долларов за тысячу кубометров.

"В целом газохранилища, в той или иной степени контролируемые "Газпромом", заполнены примерно на 25%, если исключить их из статистики, уровень наполненности (европейских ПХГ — ред.) вырастет с 77% до примерно 85%, что в большей степени соответствует норме", — сказал Маринченко.

Он уточнил, что в Австрии газохранилище Haidach, контролируемое "Газпромом" и его партнёрами, заполнено примерно на 20%, а в Нидерландах частично забронированное "Газпромом" газохранилище Bergermeer заполнено на 28%. Всего в европейских газохранилищах сейчас не хватает примерно 14 миллиардов кубометров газа, если ориентироваться на средний уровень заполненности за последние пять лет. Из них примерно 8 миллиардов кубометров газа не хватает в газохранилищах, контролируемых "Газпромом", и 6 миллиардов кубометров — в прочих газохранилищах, полагает аналитик.

"Интересно, что европейские компании продолжали закачивать газ в газохранилища, несмотря на рекордные цены — с 1 августа до 15 октября количество газа в европейских газохранилищах, за исключением газохранилищ, связанных с "Газпромом", выросло примерно на 19 миллиардов кубометров (с 56 до 75 миллиардов кубометров), а утилизация (уровень заполнения — ред.) выросла с 63 до 85%. В газохранилищах, которые полностью или частично контролируются "Газпромом", количество газа выросло только на 1%, а утилизация выросла с 18% до 24%", — также отметил Маринченко.

Эксперт добавил, что такой уровень заполненности отчасти может быть связан с произошедшей в конце августа аварией на заводе в Уренгое, но нельзя исключить и того, что "Газпром" держит свои хранилища полупустыми, чтобы добиться максимально быстрого запуска и максимально возможной загрузки "Северного потока 2".

"Газпром" ранее неоднократно подчеркивал, что в рамках долгосрочных контрактов выполняет все обязательства и по возможности поставляет даже больше. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала 27 октября отметил, что компания готова продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа после того, как 8 ноября завершит заполнение ПХГ в России.