Эксперты назвали условия продления Россией газового транзитного контракта с Украиной
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Продление контракта РФ с Украиной на транзит газа возможно, если его условия будут коммерчески привлекательными, а транспортировка надежной, однако предложение продлить соглашение сейчас, не дожидаясь 2024 года, когда контракт истекает, несвоевременно, сказали РИА Новости эксперты.
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил 26 октября, что компания готова продлить с Россией газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году. "Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год", — заявил Макогон.
Продление "возможно, если условия транзита будут коммерчески привлекательны для России как поставщика и технически надежны", отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Разумеется, потребность в украинском транзите должна быть подтверждена спросом на российский газ со стороны европейских потребителей в соответствующем объёме. Пока что заявления функционеров ЕС на этот счет звучат не очень обнадеживающе для Украины. И предполагаю, что потребуются непростые переговоры для выработки оптимальных условий", — также добавил он.
"Предложение Украины о продлении контракта на газовый транзит … выглядит, мягко говоря, не совсем своевременным и актуальным", — заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
"Сегодняшняя ситуация, провоцирующая лавинообразный рост спроса на газ … в преддверии очередной аномально холодной зимы — временный шок для экономики — … не может быть взята за основу для формирования долгосрочных трендов и их отражения в долгосрочных международных контрактах", — отметил он.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
https://1prime.ru/energy/20211027/835057726.html