МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Продление контракта РФ с Украиной на транзит газа возможно, если его условия будут коммерчески привлекательными, а транспортировка надежной, однако предложение продлить соглашение сейчас, не дожидаясь 2024 года, когда контракт истекает, несвоевременно, сказали РИА Новости эксперты. Эксперт из Fitch рассказал, на сколько заполнены ПХГ "Газпрома" в Европе

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил 26 октября, что компания готова продлить с Россией газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году. "Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год", — заявил Макогон.

Продление "возможно, если условия транзита будут коммерчески привлекательны для России как поставщика и технически надежны", отметил заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Разумеется, потребность в украинском транзите должна быть подтверждена спросом на российский газ со стороны европейских потребителей в соответствующем объёме. Пока что заявления функционеров ЕС на этот счет звучат не очень обнадеживающе для Украины. И предполагаю, что потребуются непростые переговоры для выработки оптимальных условий", — также добавил он.

"Предложение Украины о продлении контракта на газовый транзит … выглядит, мягко говоря, не совсем своевременным и актуальным", — заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Сегодняшняя ситуация, провоцирующая лавинообразный рост спроса на газ … в преддверии очередной аномально холодной зимы —​ временный шок для экономики — … не может быть взята за основу для формирования долгосрочных трендов и их отражения в долгосрочных международных контрактах", — отметил он.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.