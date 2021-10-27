ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" может помочь частично разрешить сложившуюся ситуацию на мировом энергетическом рынке, однако одиночные проекты вряд ли смогут переломить ситуацию, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas RRC, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон. Эксперт из Fitch рассказал, на сколько заполнены ПХГ "Газпрома" в Европе

"В отдельности они (трубопроводы — ред.) создают дополнительный доступ к рынку. Я считаю, что он поможет, однако в конечном счете это все так же проблема спроса и предложения. Я не знаю, будет ли какой-то один новый трубопровод или новый объект в состоянии переломить ситуацию. Потребуется в своем роде сдвиг в общей инвестиционной стратегии", — сказал Ситтон.

Оценивая подходы администрации США к борьбе со сложившимся энергетическим кризисом, он отметил, что действующий американский президент Джо Байден оказался в трудном положении, поскольку вынужден зависеть от стран Ближнего Востока.

"Он не хочет показаться мягким своим избирателям в вопросе поставок нефти и газа, не хочет выглядеть так, будто он дружит со странами-поставщиками топлива. Кроме того, у него было немного сумбурное начало президентского срока с точки зрения международных отношений… На мой взгляд, сейчас он хочет показать, что силен — и в то же время ему приходится зависеть от стран Ближнего Востока, чтобы гарантировать поставки нефти на рынки", — считает бывший комиссар нефтяного регулятора Техаса.

При этом, по мнению Ситтона, Байдену "сложно казаться сильным, когда, с одной стороны, тебе приходится умолять другие страны производить больше нефти, и в то же время ты не хочешь, чтобы это выглядело так, поскольку пытаешься придерживаться зеленой повестки. "Он ступает по тугой веревке, и складывается впечатление, что он изо всех сил пытается удержаться на ней", — отметил эксперт. Эксперты назвали условия продления Россией договора на транзит с Украиной

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

США на фоне роста цен на бензин в стране до максимумов с 2014 года уже неоднократно заявляли, что контактируют с ОПЕК по поводу ситуации на нефтяном рынке. Однако члены ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, пока предпочитают придерживаться текущих параметров сделки, воздерживаясь от более интенсивного наращивания добычи.

Меж тем цены на нефть также обновляют многолетние максимумы. Так, 18 октября стоимость нефти марки Brent поднималась выше отметки в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года, а WTI 20 октября превысила 84 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.