ВАРШАВА, 28 окт — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке. В МИД прокомментировали переговоры с Молдавией по газу

"28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке", — говорится в заявлении.

"В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", — заявил глава PGNiG Павел Маевский.

Он добавил, что PGNiG "оставляет за собой право рассматривать вышеуказанное письмо как независимое предложение о пересмотре контрактной цены". По мнению главы польского концерна, усилия компании "могут привести к изменению цены на газ, получаемый PGNiG у "Газпрома" с 1 ноября 2021 года".

Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, PGNiG обязана купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Данный контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не будет его продлять