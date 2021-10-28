ВЕРОНА, 28 окт — ПРАЙМ. Газа в подземных хранилищах хватит ЕС на полгода, нагнетание ситуации с ценами выглядит спекулятивным, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов. Польская PGNiG попросила "Газпром" о снижении цены на газ

"В Евросоюзе того снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода. Нагнетание поэтому выглядит спекулятивным", — сказал дипломат в беседе с агентством на полях экономического форума в Вероне.

По его словам, в Евросоюзе наблюдается политизация вопросов, связанных газом и энергии. В этой связи Чижов вспомнил, что в 2005 году на саммите Россия-ЕС тогда занимавшему пост премьера Великобритании Тони Блэру задали вопрос о зависимости Европы от российского газа.

"Я смотрел на Блэра, он выглядел искренне удивленным. Он сказал, что это началось еще 35 лет и с тех пор все было нормально. После этой пресс-конференции все телеканалы говорили только об одном — о зависимости Европы от российского газа. И вот так с 2005 года мы наблюдаем эту историю", — рассказал Чижов, напомнив о последовавших энергокризисах с Украиной.

"Выход из этого был совершенно очевиден и со многим странами реализовался – это переход на долгосрочные контракты. Они дают стабильность как поставок, так и цен, завязывают на долгие годы и десятилетия потребителей, страны Евросоюза, на единственного поставщика. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком, но не единственным, составляя около 40% импорта", — сказал Чижов.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия, пытаясь обеспечить энергобезопасность Европы, "взяла курс на спотовую биржевую торговлю" при председательстве Жозе Мануэла Баррозу (2004-2014).

"Спотовый газ был существенно дешевле того, что поставлялся по долгосрочным контрактам. Формула определения цены была изобретена в начале 90-х годов. Цена на газ зависела, с определенным лагом, от цены на нефть, и тогда было очень выгодно. Потом цена на нефть пошла наверх, плюс были объективные факторы: это холодная зима, безветренная погода, обмеление резервуаров, питающих ГЭС в Европе, особенно Северной, все это в совокупности привело к нынешней ситуации", — заявил Чижов.

Кроме того, он назвал "очередным фейком" сообщения о крупных прибылях российской компании "Газпром", указав на стабильные цены долгосрочных контрактов на поставки газа в Европе

"Чтобы продать газ, нужны продавец, пути доставки и потребители. Сколько сейчас стоит спотовый газ? Поэтому энергокомпании страны Западной Европы остерегаются (закупать его — ред.), считая, что нужно чуть-чуть переждать, хотя бы до весны, тогда цены упадут и можно будет заключать контракты. Никому не выгодно торговать себе в убыток. А фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли — это очередной фейк. По долгосрочным контрактам цена остается стабильной", — заявил он РИА Новости на полях Евразийского экономического форума в Вероне.

Отвечая на вопрос о возможной роли России в разрешении нынешнего энергокризиса, Чижов заявил, что Россия участвует в этом "задолго до его (кризиса) появления, предлагая соответствующие переговоры". По словам Чижова, мы "со Средних веков выступаем в качестве спасителя Европы".

"Двадцать лет назад в Европе была очень холодная зима, очередной кризис, и тогдашний председатель Еврокомиссии Романо Проди перед самым Новым годом обратился к нашему президенту о налаживании энергетического диалога. И тогда он стал первым из серии диалогов, которых в итоге было полтора десятка. Вместе с остальными секторальными диалогами он попал под заморозку в 2014 году", — заключил Чижов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, и в четверг уже ниже 1000 долларов.