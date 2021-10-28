ВЕРОНА, 28 окт — ПРАЙМ. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа, возможна стабилизация цен во втором квартале, но к уровням 2019 года они вряд ли вернутся. Президент Молдавии объяснила длительные переговоры с "Газпромом"

"На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернемся", — сказал Михельсон, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.

Он также считает, что высокие цены на газ делают его менее доступным для потребителей, в результате рост рынка СПГ замедляется, а спрос начинает покрываться более дешевыми и менее экологичными источниками энергии.

"Сверхвысокие цены делают газ недоступным целому ряду потребителей. Темпы роста рынка СПГ замедляются, а на практике спрос начинает покрываться более дешевыми ископаемыми топливами с низкими экологическими характеристиками", — сказал Михельсон на сессии Евразийского экономического форума.

Он отметил, что общая задача — правительств, регуляторов, потребителей и производителей — стабилизация рынка газа и предотвращение повторения такой ситуации в дальнейшем.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В четверг газ торгуется около 1000 долларов за тысячу кубов.