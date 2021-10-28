ВЕРОНА (Италия), 28 окт — ПРАЙМ. "Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков. Глава Новатэка уже не ждет возвращения цен на газ к уровням 2019 года

"Газпром" обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году "Газпром" поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа", — сказал Зубков, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.

Он добавил, что популистские лозунги отказаться Европе от газа являются утопией, природный газ еще долго будет востребован миром.

"Цены на "голубое топливо" бьют рекорды, ряд экспертов призывает прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты. Популистские лозунги призывают следовать "зелёной европейской мечте", по сути, это утопия", — сказал Зубков, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.

Реальность же, по его слова, такова, что в последние годы в Европе отмечаются аномальные холода и потребление газа растет.

"Природный газ будет еще много лет востребован", — добавил Зубков.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В четверг вечером газ торгуется около 900 долларов за тысячу кубов.