КИШИНЕВ, 28 окт — ПРАЙМ. Молдавия заключила контракт о пробной закупке полутора миллиона кубометров газа сразу у украинской компании "Нафтогаз", сообщила пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине республики. Кишиневская стратегическая операция: у "Газпрома" хотят отнять активы

Ранее Молдавия провела три подобных тендера. Первый выиграла польская компания PGNiG, второй — нидерландская компания Vitol, третий — снова PGNiG и швейцарская компания DXT Commodities.

"Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Агентства публичной собственности.

Топливо решено закупить, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.