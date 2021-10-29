КИЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС. Премьер-министр Молдавии рассказала о возможных потерях страны из-за газа

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ). По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики", — написал он в своем Telegram-канале.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.