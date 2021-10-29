В Раде заявили, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля на Украину
Глава комитета Рады заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для ТЭС Украины
Читать 1prime.ru в
КИЕВ, 29 окт — ПРАЙМ. Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки угля для украинских ТЭС.
"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля на Украину. Речь идет об углях марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозили компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и "Технова" (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ). По информации участников рынка, запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики", — написал он в своем Telegram-канале.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
https://1prime.ru/energy/20211029/835071220.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook